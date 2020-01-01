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  • 01.01.2020 19:10
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 19:20

Arap TV'sinden bir skandal daha! Erdoğan'ın falına baktı 2020 yılı için akılalmaz kehanetlerde bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri () merkezli olan ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu TV'de yayınlanan bir programda, Başkan 'ın 2020 yılı tarot falına bakıp akılalmaz kehanetlerde bulundular. Aynı televizyon kanalında daha öncede 'ni hedef alan bir dizi yayınlanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri () merkezli olan ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu TV'de yayınlanan bir programda, Başkan 'ın 2020 yılı tarot falına bakıp akılalmaz kehanetlerde bulundular.

"2020 İYİ BAŞLAYACAK AMA SONU BEKLEDİĞİ GİBİ OLMAYACAK"
Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in sunduğu programa getirilen ve tarot falı uzmanı olduğu iddia edilen bir kadın, 2020 yılının Erdoğan için iyi başlayacağını ancak sonunun beklediği gibi olmayacağını söyledi.

OSMANLI DEVLETİNİ DE HEDEF ALMIŞLARDI
MBC televizyonu daha önce de 'ni hedef alan bir dizi yayınlanmıştı. Osmanlı'nın kötülendiği dizinin yapımcısı, "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" söylemişti.

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