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ve içkili partide fena dağıttı!

’u finanse eden ve ine ortak olan Abu Dabi Muhammed bin Zayed fena yakalandı. Prens, yakın arkadaşı Muhammed bin Selman ile Dubai’deki yat partisine katıldı. Kadınlarla eğlenip içki içen Zayed, sarhoş halde fotoğraflandı.

Sarhoş Prens
Suudi gazeteci , e kurban gitti. Gazeteci, 2 Ekim'de girdiği 'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Arabistan'dan gönderilen infaz timi tarafından katledildi. Herkes "Cinayet emrini kim verdi" sorusuna kilitlendi. Olayla ilgili Veliaht Prens Selman'ın yakınındaki isimlerin adı, cinayet soruşturmasına girdi. Arabistan savcısından da "Cinayetle Selman'ın ilgisi yok" açıklaması geldi! Gözlerin çevrildiği Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı seyahatini Birleşik Adap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdi. Selman, Osmanlı'ya dil uzatma cürretini gösteren Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi.

Muhammed bin Zayed'in Kaşıkçı cinayeti sonrası 'dan 4 kişilik ekip göndererek Muhammed bin Selman'ın adamlarıyla beraber konsolosluktaki delillerin yok edilmesine destek verdiği belirlendi. Aynı isim daha önce tetikçisi Muhammed Dahlan'ı kullanarak hain darbe girişimini de finanse etmişti. O prens önceki gece bir başka düşmanı isim BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin Dubai'de verdiği akşam yemeğinde boy gösterdi. Yemekten sonra yanına Muhammed bin Selman'ı da alarak içkilerin su gibi aktığı yat partisine geçti. ve , partide kızlarla doyasıya eğlendi! Sarhoş olan Zayed, kızlarla dans edip, kameralara poz verdi.




Prens Selman ve Zayed, yat partisinde böyle görüntülendi.



Partide sarhoş olan Prens Zayed, gözlerini kadınlardan alamadı.

TABLO DA KAYIP!
Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelen Prens Selman, geçen yıl Louvre Müzesi adına Leonardo Da Vinci'nin 350 milyon sterlin değerindeki 'Salvator Mundi' tablosunu satın aldı. Ancak dünyanın en pahalı tablosu, kayıplara karıştı. Müze ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.







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