Muhammed bin Selman'dan taht oyunları! G20 Zirvesi'nden önce kral olmayı planlıyor

BABASI HAYATTAYKEN KRAL OLMAK İSTİYOR

Kaynaklar, MBS'nin babası hayattayken kral olmak istediğini ve bu nedenle babasını tahttan çekilmeye zorlayacağını dile getirdi.

Kral Selman'ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz'e (Prens Ahmed) tutuklanmadan önce MBS projesine destek vermesi için son bir şans verildiğini ancak Prens Ahmed'in bunu reddettiğini belirten kaynaklar, "Prens Ahmed, Kral Selman'a kendisinin kral olmaya istekli olmadığını, başkalarının öne çıkmasını isteyeceğini söyledi." ifadesini kullandı.