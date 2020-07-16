DARKMATTER: BAE'NİN KONTROLÜNDEKİ SİBER GÜVENLİK FİRMASI

Siber güvenlik konusunda 2008'den 2015'e kadar ABD'li firmalar ve danışmanlık şirketlerinden destek alan Abu Dabi yönetimi, daha sonra kendi bünyesinde ve direkt kontrolünde bulunan "DarkMatter" adında bir siber güvenlik firması kurdu.

Linkedln internet sitesine göre DarkMatter, Körfez'deki en büyük telefon satıcısı olan Axiom Telecom'un kurucusu Faydal Al Banna olarak gösteriliyor.

Merkezi Abu Dabi'de gösterilerin ve bünyesinde 1000'e yakın çalışanın olduğu belirtilen DarkMatter'ın alanı Linkedln sayfasında "bilgi teknolojileri" olarak tanımlanıyor.

Banna aynı zamanda savunma ve uzay alanında faaliyet gösteren "EDGE" adındaki teknoloji firmasının da hem müdürü hem de yöneticisi konumunda. Linkedln verilerine göre şirket 12 binden fazla çalışanıyla füze, silah, siber güvenlik, istihbarat gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Uluslararası haber ajanslarının farklı aralıklarla geçtiği habere göre DarkMatter kurulduğu 2015'te Raven Project'i de bünyesine alarak çalışmalarına farklı ülkelerde kurduğu ofislerle devam etti.

Raven Project'de yer alan eski ABD'li çalışanların ifadelerine göre BAE, ABD'nin NSA versiyonu olan Ulusal Elektronik Güvenlik Otoritesi'ne (NESA) destek vermek için ülke için de siber savunma ağı geliştiriyordu.

Ancak bu program DarkMatter bünyesine dahil edildikten sonra BAE hükümetinin bilgisi dahilinde hedefteki muhalif farklı şahsiyet ve ülkelere siber saldırılar başlattı.