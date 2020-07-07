SELAME'NİN İTİRAFLARI

Selame, son açıklamasında "Konferansın düzenlenmesini istemediler. Bir yıl boyunca uğraştığımız barış girişimleri sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Özel Temsilci, bu ülkelerin liderlerinin "vicdanlarının olmadığını" ifade ederek, "İnsanların canını kurtarabilirlerdi. Bu önemli ülkelerin liderleri Libyalıların kanı pahasına, halkın geleceği ile oynadılar. Hafter'i destekleyen ülkelerin iki yüzlülüğü Libya'da 14 ay kan akmasına neden oldu." dedi.

Bununla da yetinmeyen Selame, "BM Güvenlik Konseyi ülkelerinin çoğunluğu tarafından sırtımdan bıçaklandım." tespitini yaptı.

SALDIRIYI KINAMA TEKLİFİNE KARŞI RUSYA, FRANSA VE ABD İŞBİRLİĞİ

İngiltere, BM Güvenlik Konseyi'ne "Hafter'in saldırılarının kınanması ve ateşkes yapılması" için bir karar taslağı sundu.

Rusya karar taslağının metnine çekince koydu. Tarihte çok az rastlanır bir şekilde ABD ve Fransa da Rusları destekleyerek darbeci Halife Hafter'in Trablus saldırısını onayladı.

Libya halkının barış, huzur, özgürlük ve demokrasi hayalini sadece Hafter değil, BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan bu üç ülkenin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün ve Bahreyn gibi ülkeler de baltaladı.

Gassan Selame ile yaptıkları görüşmelerde Gdames'te yapılması planlanan Ulusal Diyalog Konferansı'nı desteklemiş gibi görünen ülke yönetimleri, aslında kapalı kapılar ardında Hafter'e göz kırpıyor ve Trablus'a saldırması için yeşil ışık yakıyordu.