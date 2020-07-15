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    • 15.07.2020 15:18
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    Darbeci yönetiminden 'daki darbeci Hafter'e askeri muhimmat yardımı yapıldı

    su, 'daki darbeci Abdufettah es- yönetiminin ülkenin doğusundaki Tobruk kentine kamyonlarla gönderdiğini açıkladı.

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    su tarafından yürütülen operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, tarafından getirilen mühimmatların bu sabah kamyonların oluşturduğu bir konvoyla Tobruk kentine ulaştırıldığı ifade edildi.

    Tobruk'a söz konusu mühimmatı getiren kişilerin askeri üniformalı oldukları kaydedilen açıklamada, daha fazla detay verilmezken konu ile ilgili fotoğraflara yer verildi.

    Öfke Volkanı operasyonu basın birimi, 8 Nisan'da da Mısır'dan gelen bir geminin Tobruk Limanı'na demirlediğini gösteren fotoğraflar paylaşmıştı. Fotoğraflarda gemide yüklü 40 kamyonun olduğu gözlenmişti.

    Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada Sirte ve Cufra bölgelerinde "büyük savaş" olacağını ileri sürmüştü.

    Haberler Dünya Darbeci Mısır yönetiminden Libya'daki darbeci Hafter'e askeri muhimmat yardımı yapıldı
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