TÜM DÜNYA BUNLARIN NAMERTLİĞİNİ BİLİYOR

Evi zarar görse de köyü terk etmediğini dile getiren Sadıkov, "Her şeye rağmen biz bu namertlerin önünden kaçacak değiliz. Tüm dünya bunların namertliğini biliyor." diye konuştu.