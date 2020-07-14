Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.07.2020 13:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2020 13:48
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan 'a çok ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü

    Son dakika haberi... - sınırında çıkan larda, Azerbaycan sundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu. Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğü belirtildi.

    Azerbaycan'dan Ermenistan'a çok ağır darbe!

    Kerim Veliyev, iki gündür devam eden larda, sunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.

    Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

    Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.

    Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi.

    Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayımladı.

    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan'dan Ermenistan'a çok ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri