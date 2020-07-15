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    • 15.07.2020 10:31
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    halkı 'a karşı seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan, silah ver bize

    ile arasında yüksek tansiyon devam ediyor. Azerbaycan'da, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları ve 'ın işgalini "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Başkomutan, silah ver bize" sloganlarıyla eden halk geceyi, seferberlik talebiyle toplandığı Milli Meclisin önünde geçirdi.

    Binlerce Azerbaycanlıdan seferberlik talebi

    Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü.

    KARABAĞ MESAJI

    Bakü'de ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar akşam saatlerinde başkentin sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganı atan vatandaşlar, Milli Meclisin önünde toplandı. Binlerce kişi burada, seferberlik ilan edilmesi için slogan attı.

    "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Başkomutan, silah ver bize" sloganları atan Azerbaycanlılar geceyi Meclisin önünde geçirdi.

    Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

    Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

    Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.
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