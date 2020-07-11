SİYONİSTLERİ KINAMAYANLARIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Karadaği "Endülüs'teki Müslüman camileri kiliselere, barlara ve gece kulüplerine dönüştürüldü, Hindistan'daki Babri Camisi bir tapınağa çevrildi ve Kudüs'ü, tüm kutsal mekanlarıyla siyonistlerin başkentine dönüştürmek istiyorlar. Doğu'dan ya da Batı'dan bu suçları kınayan bir ses duymadık. Ancak Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Doğu ve Batı'daki hastalıklı kalplerde bulunan kin ve öfkeyi ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.