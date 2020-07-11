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    • Dünya
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    • 11.07.2020 17:11
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    Alim el-Karadaği "" tespiti: İbadete açılarak aslına geri döndü

    Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri el-Karadaği, 'nın cami olarak ibadete açılmasının "aslına geri döndürülmesi" anlamına geldiğini açıkladı. Öneli tespitlerde bulunan alim Karadaği, "Ayasofya'nın camiye döndürülmesi Doğu ve Batı'daki hastalıklı kalplerde bulunan kin ve öfkeyi ortaya çıkardı" dedi.

    Ayasofya için siyonizm tespiti

    Karadaği sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    SİYONİSTLERİ KINAMAYANLARIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

    Karadaği "Endülüs'teki Müslüman camileri kiliselere, barlara ve gece kulüplerine dönüştürüldü, Hindistan'daki Babri Camisi bir tapınağa çevrildi ve Kudüs'ü, tüm kutsal mekanlarıyla siyonistlerin başkentine dönüştürmek istiyorlar. Doğu'dan ya da Batı'dan bu suçları kınayan bir ses duymadık. Ancak Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Doğu ve Batı'daki hastalıklı kalplerde bulunan kin ve öfkeyi ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

    "İBADETE AÇILMASI ASLINA DÖNDÜRÜLMESİDİR"

    Ayasofya'nın cami olarak vakfedildiğini hatırlatan Karadaği, "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı kendi parası ile satın aldı ve vakfetti. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması, vakfedilme amacına ve aslına geri döndürülmesidir." görüşünü dile getirdi.

    Haberler Dünya Alim Ali Muhyiddin el-Karadaği "Ayasofya" tespiti: İbadete açılarak aslına geri döndü
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