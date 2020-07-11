YEMENLİ GAZETECİDEN UNESCO'YA TEPKİ

Yemenli gazeteci Said Sabit Said de UNESCO'nun Ayasofya kararına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Sokotra Adası'nın mevcut durumunu hatırlatan Yemenli gazeteci, şöyle devam etti:

"Dünya Miras Listesi'ne alınan Sokotra Adası askeri kışlaya dönüştürülürken ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonu yüzlerce zırhlı aracı oraya yığarken dilsiz olan UNESCO, Ayasofya Camisi'nin namaz kılanlara açılmaması için sesini yükselterek uyarılarda bulunuyor."

Ayasofya'nın İstanbul'un fethine kadar yaklaşık 9 asır kilise olarak kaldığını, Fatih Sultan Mehmed'in emriyle bu yapıdan ezanların yükseldiğini hatırlatan Cezayirli gazeteci Abdulkadir Bin Halid de karardan duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün yeniden Ayasofya'dan ezanlar yükselecek. Müslümanlar zulüm ve düşmanlıkla ellerinden alınan Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının gururu ve izzetiyle namazlarını eda etmek için burada toplanacaklar."