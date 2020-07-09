Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.

Başta Amerika olmak üzere tüm dünyada ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilerin odağı olan George Floyd'un hayatını kaybettiği anlarda sarf ettiği son sözleri mahkeme tutanaklarına yansıdı.

Olay anında çekilen videodaki ses kayıtlarının dinlenmesi sonucu oluşan yeni bilgilere göre Floyd polis memuru Derek Chauvin'in boğazına baskı uygulaması yüzünden 20 kereden fazla "Nefes alamıyorum" şeklinde bağırıyor.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" şeklindeki sözleri dünya çapında olay olmuş ve protesto eylemlerinde göstericiler tarafından kullanılarak pankartlara yazılmıştı.

Kayıtlarda Floyd'un, boğazına baskı uygulanırken "Burada öleceğim" dediği duyuluyor.

George Floyd'un son sözlerinde ise ölen annesine seslendiği "Anne, seni seviyorum. Çocuklarıma onları sevdiğimi söyle. Ben öldüm." dediği duyuluyor.

Floyd'un mahkeme tutanaklarına yansıyan bu acı sözleri bir kez daha dünya çapında büyük bir öfkeye yol açtı.