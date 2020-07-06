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    • 06.07.2020 09:36
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    dakika: 'de 'un öldürülmesi davasında polis memuru kefaletle serbest bırakıldı

    dakika haberi... 'de, siyahi 'un ölümüyle ilgili davada tutuklanan 3. polis memuru (37) de kefaletle serbest bırakıldı.

    Kefaletle serbest

    'de, 25 Mayıs tarihinde siyahi 'un ölümüyle ilgili davada tutuklanan 3. polis memuru da kefaletle serbest bırakıldı. Minnesota'da Hennepin Tutukevi kayıtlarına göre, George Floyd'un gözaltı esnasında ölümüne sebep olan Derek Chauvin'e yardım ve ihmal gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski polis memuru 'nun kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. ABD medyasının haberine göre, 34 yaşındaki Thao'nun cumartesi günü 750 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

    750 BİN DOLARI NEREDEN BULUNDU?
    George Floyd'un ölümüne sebep olmaktan 2'inci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacak polis memurlarından Tou Thao'nun da serbest kalmasıyla, polis memurlarının 750 bin ABD Doları kefalet ücretini nasıl karşıladıkları akıllarda soru işareti bıraktı.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de George Floyd'un öldürülmesi davasında polis memuru Thomas Lane kefaletle serbest bırakıldı
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