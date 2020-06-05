



KORUYUCU MELEKLER' NÖBETTE!

ABD'de George Floyd'un boğularak öldürülmesinin ardından protestolar devam ederken, yağmalamalara karşı 'Koruyucu melekler' adında bir grup, mağaza önlerinde nöbet tutmaya başladı.



BU KEZ DE JAMEL FLOYD ÖLDÜRÜLDÜ

George Floyd vahşetinin ardından New York'ta başka bir skandal daha yaşandı. Cezaevindeki siyahi mahkum Jamel Floyd, gardiyanlara direnince hücresine biber gazı sıkıldı. Hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki genç, kurtarılamadı.