Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından ABD'de başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor. Gözaltına alınanların sayısını 10 bini geçti. ABD Savunma Bakanı, Trump ile anlaşmazlık sonrası Washington'dan askerleri çekme kararından vazgeçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde ilk Savunma Bakanı olarak görev yapmış olan James Mattis, Trump'ı "ülkeyi bölmeye çalışmak ve gücünü kötüye kullanmakla" eleştirdi.
Trump da Mattis'e "kuduz köpek" dedi. Protestolar başka ülkelere de sıçradı. Londra'daki George Floyd gösterisinde arbede yaşandı. ABD'nin ilk siyahi başkanı Barack Obama, protestoların bir 'fırsat' olduğunu söyledi.
Obama, "Bu ülkenin protestolarla kurulduğunu unutmayın. Buna Amerikan Devrimi deniyor" dedi.
KORUYUCU MELEKLER' NÖBETTE!
ABD'de George Floyd'un boğularak öldürülmesinin ardından protestolar devam ederken, yağmalamalara karşı 'Koruyucu melekler' adında bir grup, mağaza önlerinde nöbet tutmaya başladı.
BU KEZ DE JAMEL FLOYD ÖLDÜRÜLDÜ
George Floyd vahşetinin ardından New York'ta başka bir skandal daha yaşandı. Cezaevindeki siyahi mahkum Jamel Floyd, gardiyanlara direnince hücresine biber gazı sıkıldı. Hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki genç, kurtarılamadı.