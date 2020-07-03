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    • 03.07.2020 11:04
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    Son dakika: Eski Nissan 'su 'un kaçışıyla ilgili kritik gün!

    ’da ev hapsindeyken müzik kutusunda özel bir uçakla ’a kaçan Nissan’ın eski ’su , İstanbul’dan da aynı yöntemle Beyrut’a kaçmıştı. Söz konusu kaçış ile ilgili haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

    Ghosn'un kaçışıyla ilgili kritik gün!

    'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski 'su 'un üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

    Japonya'da "Görevi kötüye kullanma" suçundan ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka'dan İstanbul'daki 'na, İstanbul üzerinden de 'ın başkenti Beyrut'a uçakla kaçırılmıştı.

    Ghosn'un kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan tutuklu sanıklar özel bir jet şirketinin müdürü (48), uçak pilotları (51), (52), (51), ile söz konusu uçuş sırasında hostes olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Nesrin A. (30) ve Serpil K. (44) ilk kez Bakırköy 17. 'nde hakim karşısına çıkacak.

    İDDİANAMEDEN
    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "İştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

    Ayrıca iddianamede tutuksuz sanıklar hakkında Nesrin A. ve Serpil K. hakkında ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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