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    Nissan’ın ’su ’un firarında flaş gelişme! ve ’de gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Nissan’ın ’su ’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla ’da aranan ve ’ın ’de gözaltına alındığı duyuruldu.

    Ghosn’un firarında flaş gelişme!

    Nissan'ın 'su 'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 'da aranan ve 'ın 'de gözaltına alındığı duyuruldu.

    NİSSAN VE MİTSUBİSHİ, GHOSN'UN GÖREVİNE SON VERMİŞT
    Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde, Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti.

    Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan, Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Ghosn'un görevine, 22 Kasım 2018'de son vermişti.

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