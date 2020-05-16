



'EMANET ARKADA KALSIN'

Kösemen'in telefonunda ise Bahri Kutlu Sömek ile yaptığı görüşmede Sömek'in yolcuların uçağa geldiği ve bagaj bekledikleri bilgisini verdiği kaydedildi. Kösemen'in de bu mesaja gülücük emojisi ":))" yaparak "Emanet arkada kalsın inişte ben uçağı karşılayacağım" diye karşılık verdiği aktarıldı. Kösemen'in Vaner Usa'ya Beyrut'a iş için gideceğini söylediği ve ardından da "Ballı iş yani:))" mesajını attığı 19 sayfalık iddianamede yer aldı

BİNLERCE EURO VE DOLAR

Kösemen'in banka hesabının incelendiğinde 16 Ekim 2019 ile 26 Aralık 2019 tarihleri arasında, 11 ayrı nakit işlemde toplam 216 bin 800 Euro ve 66 bin 990 dolar nakit para girişi yapıldığı tespit edildi. Kösemen bu, paranın uçuşlardan kaynaklanan primler olduğunu, fakat bu primlerin çalıştığı şirket tarafından verilmediğini, aracı olan firmalar tarafından kendisine gönderildiğini iddia etti.