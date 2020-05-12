Japonya'da ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un firarının yeni ayrıntıları ortaya çıktı.
Ghosn'un kaçışını organize eden kargo firması yöneticisi Okan Kösemen'in hesabında, 1 milyon 839 bin TL'lik kaynağı belirsiz nakit para akışı belirlendi. Kösemen, ifadesinde bu paranın gerçekleştirdiği uçuşlardan kazandığı primler olduğunu öne sürdü. Ancak bu paraları prim olarak aldığına ilişkin herhangi bir belge sunamayacağını ifade etti.
Öte yandan el konulan Osaka-İstanbul seferini yapan TC-TSR ve İstanbul Beyrut seferini yapan TC-RZA kuyruk numaralı iki uçağın iadesine karar verildi.
Carlos Ghosn, "kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği" gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.
NAZİF KARAMAN