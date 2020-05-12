



Ghosn'un kaçışını organize eden kargo firması yöneticisi Okan Kösemen'in hesabında, 1 milyon 839 bin TL'lik kaynağı belirsiz nakit para akışı belirlendi. Kösemen, ifadesinde bu paranın gerçekleştirdiği uçuşlardan kazandığı primler olduğunu öne sürdü. Ancak bu paraları prim olarak aldığına ilişkin herhangi bir belge sunamayacağını ifade etti.