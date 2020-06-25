



MEKSİKA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE SON 24 SAATTE 947 KİŞİ ÖLDÜ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 947 artarak 24 bin 324'e yükseldi. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 437 artışla 196 bin 847'ye çıktı. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 149 bin 318 olarak açıklandı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.