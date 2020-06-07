BULGARLAR VE ROMANLAR HEPİMİZ BİRİZ

Eylemciler "Bulgarlar ve Romanlar hepimiz biriz", "Nefret diline hayır" sloganları da attı. Sofya'nın ünlü meydanı 'Vitoşka' Caddesi'ndeki eylemi, Bulgaristan Romanlar Kongresi topluluğu desteklemiş olsa da, eyleme katılan Roman olmadı. Katılımcılardan Ani İvanova, toplumun duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti. İvanova, "Dünyada ve Bulgaristan'da ırkçılığın her çeşidine karşı koymak için buradayız.

Ülkemizde ırkçılığa karşı duyarlılığı artırmamız lazım. Birçok insan bunu sorun olarak bile görmüyor.