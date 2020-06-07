Amerika'nın Minneapolis kentinde polis tarfından öldürülen siyahi George Floyd için cenaze törni düzenlendi. Edinilen son dakika haberine göre; 25 Mayıs'tan polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un cenaze törenine onbinlerce kişi katıldı. Minneapolis kentindeki North Central Üniversitesi kampüsünde düzenlenen cenaze töreninde salonu dolduran kalabalık Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulundu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
"ŞİMDİ NEFES ALABİLİRİM"
Minneapolis kentindeki North Central Üniversitesi kampüsünde düzenlenen cenaze töreninde tabutun üzerindeki "Şimdi nefes alabilirim" yazısı dikkat çekti. Polis şiddeti ile hayatını kaybeden George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, "Bütün insanlar kardeşimi görmeye geldi, bu bizim için çok önemli. Herkes adalet istiyor. George için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.
8 DAKİKA 46 SANİYE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU
George Floyd'un tabutunu taşıyan cenaze aracı törenin yapıldığı binaya giriş yaparken Minneapolis Polis Şefi Medaria Arradondo ve Komiser Yardımcısı Dave O'Conner diz çökerek saygı duruşunda bulundu. Salonu dolduran kalabalık Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniye süreyle saygı duruşunda bulundu. George Floyd için, 3 farklı kentte 6 gün sürecek cenaze törenler düzenlenecek.
ABD'DE POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GEORGE FLOYD'UN SON 30 DAKİKASI!
25 Mayıs'ta 46 yaşındaki George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi dünyayı ayağa kaldırdı. ABD'de 46 yaşındaki George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından gözaltında öldürülmesi ülke genelinde ve dünyanın farklı bölgelerinde protesto edildi. 44 yaşındaki polis memuru Chauvin daha önce cinayetten suçlanmıştı. BBC Türkçe, görgü tanıkları, video görüntüleri ve resmi açıklamalarla Floyd'u ölüme götüren 30 dakikada yaşananları derledi.
20 DOLARLIK SAHTE BANKNOT!
Olaylar, 20 dolarlık sahte bir banknotun kullanılmak istendiği haberi üzerine başladı. Floyd'un, 25 Mayıs akşamı Cub Foods adlı marketten bir paket sigara satın aldığı sırada verdiği 20 dolarlık banknotun sahte olduğunu düşünen market sahibi durumu polise ihbar etti. Floyd, memleketi Teksas'tan yıllar önce ayrılıp Minneapolis'te yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre önce bir gece kulübünde koruma olarak çalışmaya başlamıştı. Ama milyonlarca Amerikalı gibi Floyd da koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybetti.
Floyd, Cup Foods'un daimi müşterilerindendi. NBC kanalına konuşan market sahibi Mike Abumayyaleh, Floyd'un güler yüzlü, hiçbir zaman sorun çıkarmayan biri olduğunu söyledi. Olay günü Abumayyaleh markette değildi. Banknotun sahte olduğundan şüphelenip polise ihbarda bulunan genç çalışan yalnızca iş yerindeki protokolleri uyguluyordu.
GEORGE FLOYD PRPOTESTOLARI IVANKA TRUMP'I DA VURDU
George Floyd protestoları Ivanka Trump'ı da vurdu: Üniversite yapacağı mezuniyet konuşmasını iptal etti
ABD'nin Kansas eyaletinde bir üniversite, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın okulun mezuniyet töreninde video konferans ile yapacağı konuşmasını, babasının siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümü ve protestolara verdiği tepkiler üzerine iptal etti. Wichita State Üniversitesi, Trump'ın protestocularla ilgili açıklamaları üzerine kızı Ivanka Trump'a konuşmacı olarak yaptığı daveti geri çekti.
BU DAVET ZAMANSIZ
Üniversiteden yapılan açıklamada, George Floyd'un ölümüyle gündeme gelen ''sosyal adaletsizlik'' sorunları arasında bu davetin ''zamansız'' olduğu belirtildi. Ivanka Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuşmasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Trump, ''Kampüslerimiz ifade özgürlüğünün kalesi olmalı. İptal kültürü ve bakış açısı ayrımcılığı akademik çevrelere aykırı bir durum. Birbirimizi dinlemek artık her zamankinden daha önemli.'' değerlendirmesinde bulundu.