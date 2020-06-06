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    • 07.06.2020 01:23
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    ları 'ı da vurdu: Üniversite yapacağı mezuniyet konuşmasını iptal etti

    BD'nin Kansas eyaletinde bir üniversite, Başkanı 'ın kızı 'ın okulun mezuniyet töreninde video konferans ile yapacağı konuşmasını, babasının siyahi Amerikalı ’un ölümü ve lara verdiği tepkiler üzerine iptal etti. Ivanka Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuşmasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

    George Floyd protestoları Ivanka Trump'ı da vurdu

    'nin Kansas eyaletinde bir üniversite, ABD Başkanı 'ın kızı 'ın okulun mezuniyet töreninde video konferans ile yapacağı konuşmasını, babasının siyahi Amerikalı 'un ölümü ve lara verdiği tepkiler üzerine iptal etti.

    Wichita State Üniversitesi, Trump'ın protestocularla ilgili açıklamaları üzerine kızı Ivanka Trump'a konuşmacı olarak yaptığı daveti geri çekti.



    BU DAVET ZAMANSIZ
    Üniversiteden yapılan açıklamada, George Floyd'un ölümüyle gündeme gelen ''sosyal adaletsizlik'' sorunları arasında bu davetin ''zamansız'' olduğu belirtildi.

    Ivanka Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuşmasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

    Trump, ''Kampüslerimiz ifade özgürlüğünün kalesi olmalı. İptal kültürü ve bakış açısı ayrımcılığı akademik çevrelere aykırı bir durum. Birbirimizi dinlemek artık her zamankinden daha önemli.'' değerlendirmesinde bulundu.

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