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    • 06.06.2020 16:13
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    ları 'ya sıçradı! Mağazalar yağmalanırken, camlar "bu sistemden nefret ediyoruz" yazısıyla boyandı

    'de siyahi Amerikalı ’un ırkçı beyaz polisler tarafından işkence edilerek öldürülmesine karşı öfke her geçen gün artarak devam ediyor. ABD'de artık kontrol edilemeyen lar 'ya da sıçradı. Dün gece elli kişilik bir grup başkent 'e bağlı Neukölln semtinin sokaklarını savaş alanına çevirdi. Bazı protestocular camlara spreyle, "Bu sistemden nefret ediyoruz" yazısını yazdı.

    Floyd'un kâbusu şimdi de Almanya'da

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, ırkçı cinayete kurban giden George Floyd'un kabusu Avrupa'nın lokomotifi Almanya'yı da vurdu...

    Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen gösteride protestocular sokakları savaş alanına çevirdi.

    Dün akşam yerel saatle 22:00 sıralarında Berlin'e bağlı Neukölln kentindeki Karl-Marx caddesine çıkan elli kişilik bir grup, mağazaları yağmaladı.

    Semtin belediye binasına kadar yürüyen grup, çok sayıda mağazanın ve bankanın camlarını kaldırım taşlarıyla kırarak zara verdi. Protestocular bazı dükkânların camlarına spreyle, 'Bu sistemden nefret ediyoruz' diye yazdı.

    Göstericiler ayrıca, sokakta park halinde olan araçlara zarar verdi. Göstericilerin, aşırı solcuların organize olduğu 'Liebig 34' grubu ile bağlantılı olabileceği kaydedildi.
    Haberler Dünya George Floyd protestoları Almanya'ya sıçradı! Mağazalar yağmalanırken, camlar "bu sistemden nefret ediyoruz" yazısıyla boyandı
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