Dün akşam yerel saatle 22:00 sıralarında Berlin'e bağlı Neukölln kentindeki Karl-Marx caddesine çıkan elli kişilik bir grup, mağazaları yağmaladı.

Semtin belediye binasına kadar yürüyen grup, çok sayıda mağazanın ve bankanın camlarını kaldırım taşlarıyla kırarak zara verdi. Protestocular bazı dükkânların camlarına spreyle, 'Bu sistemden nefret ediyoruz' diye yazdı.