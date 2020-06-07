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    • 07.06.2020 19:05
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    Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a şok suçlama: dan uzaklaştı

    Eski ABD Dışişleri Bakanı , ABD Başkanı 'ı, siyahi Amerikalı 'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara tepkisi nedeniyle "dan uzaklaşmakla" suçladı.

    Powell'dan Trump'a şok suçlama

    ABD Başkanı 'a, protestolar ve göstericilere karşı tutumu nedeniyle bir eleştiri de eski ABD Başkanı George Bush'un Cumhuriyetçi Dışişleri Bakanı Powell'dan geldi.

    Powell, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bizim bir anayasamız var ve bu anayasaya uymak zorundayız ama Başkan anayasadan uzaklaştı.'' dedi.

    , "Sanırım şu an gördüklerimiz, daha önce hiç görmediğim bu büyük protesto hareketi, ülkenin akıllı hareket ederek artık bu duruma daha fazla katlanmayacağını gösteriyor." diye konuştu.

    POWELL, SEÇİMLERDE DEMOKRAT JOE BİDEN'I DESTEKLEYECEK
    Trump'a 2016'daki başkanlık seçiminde oy vermeyen Cumhuriyetçi Powell, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ise Demokrat aday 'ı destekleyeceğini söyledi.

    Powell, ''Başkan Trump'a bu yıl hiçbir şekilde destek veremem." ifadesini kullandı.

    Eski Savunma Bakanı James Mattis de Trump'ı "olgun bir lider olmamak" ve "ülkeyi birleştirmek yerine kasıtlı olarak bölmeye çalışmakla" suçlamıştı.

    Haberler Dünya Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a şok suçlama: Anayasadan uzaklaştı
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