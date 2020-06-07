Amerika bir kez daha Başkan Trump'ı hedef aldı… Polisin, siyahi George Floyd 'u öldürmesinin ardından çıkan olaylara ordunun müdahalesini isteyen Trump, "Eğer olaylar yatışmazsa, asker gerekeni yapmak için sokağa inecek" dedi. Ancak Genelkurmay Başkanı Mark Milley , skandal bir açıklama yaptı. Milley, kuvvet komutanlıklarına gönderdiği genelgede "Hepimizin canı Amerika idealine adanmıştır. Bu yemine ve Amerikan halkına bağlı kalacağız" ifadelerini kullandı. Bu genelge, Beyaz Saray 'da büyük rahatsızlığa neden oldu. Trump, kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma yetkisi olan Trump'a, "Artık geri adım atmayın" mesajı verildi. Mark Milley'in mesajı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yorumların büyük bir çoğunluğu da Milley'in görevden alınması yönündeydi.

eyaletine bağlıkentinde çekilen görüntüler,gündeme bomba gibi düştü... Buffalo'dapolislerin, 75 yaşındaki bir adamı ittiğinigösteren videonun ortaya çıkmasınınardından memurlar açığa alındı. Görevdenalınan ve haklarındasuçlamasıyla dava açılan iki polis, kefaletsizserbest bırakıldı. Polisler, söz konusugörüntüde sadece önlerinde duran adamıitiyor ve kafasını yere çarpmasına sebepoluyor.Olaylarda yaklaşık 8 bin kişinin yaralandığı açıklandı.Trump, Pentagon'a tepki olarak Almanya'daki 9 bin 500 askeri geri çekeceğini açıkladı.