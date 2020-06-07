Derin Amerika bir kez daha Başkan Trump'ı hedef aldı… Polisin, siyahi George Floyd'u öldürmesinin ardından çıkan olaylara ordunun müdahalesini isteyen Trump, "Eğer olaylar yatışmazsa, asker gerekeni yapmak için sokağa inecek" dedi. Ancak Genelkurmay Başkanı Mark Milley, skandal bir açıklama yaptı. Milley, kuvvet komutanlıklarına gönderdiği genelgede "Hepimizin canı Amerika idealine adanmıştır. Bu yemine ve Amerikan halkına bağlı kalacağız" ifadelerini kullandı. Bu genelge, Beyaz Saray'da büyük rahatsızlığa neden oldu. Trump, kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma yetkisi olan Trump'a, "Artık geri adım atmayın" mesajı verildi. Mark Milley'in mesajı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yorumların büyük bir çoğunluğu da Milley'in görevden alınması yönündeydi.
YENİ SKANDAL
New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde çekilen görüntüler, gündeme bomba gibi düştü... Buffalo'da polislerin, 75 yaşındaki bir adamı ittiğini gösteren videonun ortaya çıkmasının ardından memurlar açığa alındı. Görevden alınan ve haklarında 'ikinci derecede saldırı' suçlamasıyla dava açılan iki polis, kefaletsiz serbest bırakıldı. Polisler, söz konusu görüntüde sadece önlerinde duran adamı itiyor ve kafasını yere çarpmasına sebep oluyor. Yaşlı adamın bilincini kaybettiği ve başından kan geldiği görülüyor.
10 BİN KİŞİ GÖZALTINDA
Olaylarda yaklaşık 8 bin kişinin yaralandığı açıklandı.
Trump, Pentagon'a tepki olarak Almanya'daki 9 bin 500 askeri geri çekeceğini açıkladı.
YENİ SKANDAL
New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde çekilen görüntüler, gündeme bomba gibi düştü... Buffalo'da polislerin, 75 yaşındaki bir adamı ittiğini gösteren videonun ortaya çıkmasının ardından memurlar açığa alındı. Görevden alınan ve haklarında 'ikinci derecede saldırı' suçlamasıyla dava açılan iki polis, kefaletsiz serbest bırakıldı. Polisler, söz konusu görüntüde sadece önlerinde duran adamı itiyor ve kafasını yere çarpmasına sebep oluyor. Yaşlı adamın bilincini kaybettiği ve başından kan geldiği görülüyor.
10 BİN KİŞİ GÖZALTINDA
Olaylarda yaklaşık 8 bin kişinin yaralandığı açıklandı.
Trump, Pentagon'a tepki olarak Almanya'daki 9 bin 500 askeri geri çekeceğini açıkladı.