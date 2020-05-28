Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'deki polis şiddetine sert tepki: Bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum

The racist and fascist approach that led to the death of George Floyd in the US city of Minneapolis as a result of torture has not only deeply saddened all of us, but it has also become one of the most painful manifestations of the unjust order we stand against across the world. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020

2-Bizlere yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir ferdi olarak, bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum. Türkiye, dünyanın neresinde, hangi bahaneyle ve hangi şekilde olursa olsun, insanlığa yöneltilen saldırıların hep karşısındadır.





3-Peygamber Efendimizin buyurduğu "beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur" düsturuyla ırk, renk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığın hakkını ve hukukunu korumak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.



4- Bu insanlık dışı olayın müsebbiplerinin hakettikleri şekilde cezalandırılacağına inanıyorum. Konun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.