



Yaşanan şiddet olayları ve diğer gelişmeler üzerine, bölgedeki otobüs ve hafif raylı sistemlerin de devre dışı bırakıldığı duyuruldu.

PROTESTOLAR DİĞER EYALETLERE DE SIÇRADI

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoların diğer bazı eyaletlere de sıçradığı bildirildi.

Memphis'te polis binasının dışında toplanan kalabalık, "Adalet yoksa barış da yok" şeklinde slogan atarken, Los Angeles'ta da protestocuların bir otoyolu kapattığı kaydedildi.

