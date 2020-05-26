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    • Dünya
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    • 26.05.2020 09:47
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    : virüs salgını can almaya devam ediyor! Dünya genelinde 347 bin 944’e yükseldi

    haberi... 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 347 bin 944’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 591 bin 668’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 367 bin 961’e ulaştı.

    Korkutan haber geldi! Ölü sayısı...

    Dünyayı kasıp kavuran virüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 834'e yükselirken; vaka sayısı da 282 bin 480'e çıktı.

    RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ
    Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 353 bin 427 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 633'e ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna geldi.

    ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ
    Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 230 bin 158 olurken, 32 bin 877 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 180 bin 789'a çıkarken; 8 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 182 bin 942 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 432 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 914'e yükselirken, hasta sayısı 261 bin 184 oldu.

    İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 451'E ÇIKTI
    İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik yu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 451'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 137 bin 724'e çıktığını açıkladı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor! Dünya genelinde ölü sayısı 347 bin 944’e yükseldi
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