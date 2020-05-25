Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 629'a çıktı, vaka sayısı ise 4 bin 20 artarak 123 bin 979'a ulaştı.