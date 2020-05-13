



FBI ayrıca potansiyel tehdit konusunda halkın farkındalığını artırmak için uyarı yayınladıklarını ve önümüzdeki günlerde ek teknik detayların açıklanacağını duyurdu.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in bu sektörleri hedef almasının ABD'nin Kovid-19 ile mücadelesini tehlike altına attığını bildirdi.

