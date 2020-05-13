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CIA raporu dünyayı salladı! ABD ile Çin arasındaki pandemi savaşı kızışıyor
CIA raporu dünyayı salladı! ABD ile Çin arasındaki pandemi savaşı kızışıyor
Koronavirüsün en çok vurduğu ülke olan ABD ile salgının çıkış noktası olan Çin arasında ilan edilen corona virüs savaşında bugüne kadarki en büyük bomba patladı. ABD'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı CIA'e göre, Çin lideri Şi Jinping'den gelen telefon tüm dünyada salgının seyrini değiştirdi. İşte dünyanın konuştuğu rapor ve salgın geriliminde son perde...
13.05.2020 15:00
- Son Güncelleme: 13.05.2020 15:01
Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş sonuçlara yol açan corona virüs salgını, süper güçler ABD ve Çin arasındaki savaşı da tetikledi. ABD lideri Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'daki basın toplantısını birden sona erdirdi.
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Trump, basın toplantısında ABD'nin test konusunda dünya lideri olduğunu savundu ancak CBS Beyaz Saray muhabiri Weijia Jiang 'Amerikalılar ölürken bunun neden kendisi için küresel çapta bir yarışma olduğunu' sordu.
Trump ise Asya kökenli Amerikalı Jiang'a "Git de Çin'e sor" yanıtını verdi. Jiang ise neden özellikle kendisine Çin ile konuşmasını söylediğini sorunca, Trump "Böyle çirkin bir soru soran herkese aynı yanıtı vereceğini" belirtti.
ABD Başkanı daha sonra, bir CNN muhabirinden soru almayı reddetti ve herkese teşekkür ettikten sonra sahneden ayrıldı.
Trump ve ekibinin Çin'e karşı açık açık savaş açmasının en somut görüntülerinden biri olan basın toplantısı henüz tazeliğini korurken, ABD gizli servisi CIA'in raporu dünyayı çalkaladı.