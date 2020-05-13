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CIA raporu dünyayı salladı! ABD ile Çin arasındaki pandemi savaşı kızışıyor

Koronavirüsün en çok vurduğu ülke olan ABD ile salgının çıkış noktası olan Çin arasında ilan edilen corona virüs savaşında bugüne kadarki en büyük bomba patladı. ABD'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı CIA'e göre, Çin lideri Şi Jinping'den gelen telefon tüm dünyada salgının seyrini değiştirdi. İşte dünyanın konuştuğu rapor ve salgın geriliminde son perde...

13.05.2020 15:00 - Son Güncelleme: 13.05.2020 15:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





