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    • Dünya
    • 07.05.2020 Gazete
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    Coronavirüs'ün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyona yaklaştı

    'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs'ün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 740 bini aştı. nedeniyle 258 bin 511 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 247 bin 433 kişi de iyileşti.

    4 milyona yaklaştı
    Çn'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs'ün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 740 bini aştı. nedeniyle 258 bin 511 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 247 bin 433 kişi de iyileşti.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Coronavirüs'ün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyona yaklaştı
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