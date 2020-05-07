Coronavirüs'ün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyona yaklaştı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs'ün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 740 bini aştı. Salgın nedeniyle 258 bin 511 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 247 bin 433 kişi de iyileşti.
Çn'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs'ün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 740 bini aştı. Salgın nedeniyle 258 bin 511 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 247 bin 433 kişi de iyileşti.