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    • 04.05.2020 10:57
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    Son dakika: 'den dikkat çeken araştırma: ten sonra içen 300 bini aşkın kişi...

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip dünya genelinde 3 milyon 500 bini aşkın kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs damlacıklar yoluyla bulaşarak akciğerlere yerleşiyor. Nefes almayı engelleyen koronavirüs bir süre sonra hastaları solunum cihazına mahkum ediyor. Tüm bu süreçler nedeniyle uzmanlar özellikle içenlerin koronavirüsten daha çok etkileneceği uyarısını her fırsatta yapmıştı. Konuyla ilgili ’de bir sivil toplum kuruluşunun sigara içenlerle yaptığı ankete göre ülke genelinde corona virüsü krizi sürecinde 300 binden fazla kişi sigarayı bırakabilir. 550 bin kişinin sigarayı bırakmayı denediği, 2.4 milyon kişinin kullanımını azalttığı belirtiliyor. İşte detaylar…

    İngiltere'de Sigara ve Sağlık Eylemi (ASH) sivil toplum kuruluşu, corona virüsüyle mücadele edilen dönemde çarpıcı bir ankete imza attı. Sigaranın virüse yakalanmada önemli bir faktör olduğu bilinirken, ankete 1004 kişi katıldı.

    Anket sonuçlarına göre Birleşik Krallık genelinde corona virüsü krizi sürecinde 300 binden fazla kişi sigarayı bırakabilir. 550 bin kişinin sigarayı bırakmayı denediği, 2.4 milyon kişinin kullanımını azalttığı belirtiliyor.

    Guardian'ın haberine göre ASH'in ışık tuttuğu verilerde, katılımcıların yüzde 2'si corona virüsü endişesiyle sigarayı bıraktığını, yüzde 8'i zaten bırakmaya çalıştığını, yüzde 36'sı azalttığını ve yüzde 27'si de bırakmayı düşündüğünü söyledi.

    'DAHA İYİ BİR ZAMAN OLAMAZ'
    Anket sonuçlarının sevindirici olduğunu belirten ASH direktörü Dr. Nick Hopkinson, "Sigara bağışıklık sistemine zarar vererek enfeksiyonlarla mücadele etmeyi engelliyor. Elde edilen veriler sigara kullanımının Covid-19'a yakalanmada faktör olduğunu gösteriyor. Sigarayı bırakmak kalp krizi gibi diğer sağlık sorunlarının da görülme riskini azaltıyor" dedi.

    Halk Sağlığı Merkezleri Birliği direktörü Ruth Tennant ise, "Sigarayı bırakmak için çok sayıda sebep var ama salgın sürecinde olduğumuz için daha önemli bir zaman olamaz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'den dikkat çeken araştırma: Koronavirüsten sonra sigara içen 300 bini aşkın kişi...
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