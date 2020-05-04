- Çin, bir yandan ülkenin her yanında seyahat sınırlamaları uygularken diğer yandan dünyanın geri kalanına bu tip sınırlama ve yasakların gereksiz olduğunu söylemeyi sürdürdü.

- Çin'de yarasalarla ilintili virüsler üstünde çalışan araştırmacılar 2013'te, yeni tip koronavirüse genetik anlamda yüzde 96 oranında benzeyen bir numuneyi incelemişti. Bu riskli araştırma esnasında 2015'te virüsün neden olduğu hastalığın yarasalardan insanlara bulaşabildiği sonucuna varmışlardı.