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    • Dünya
    • 04.05.2020 08:02
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    • 04.05.2020 08:06
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    Dünyayı umutlandıran açıklama! Başkanı aşısı için tarih verdi!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 3 milyon 500 bini aşkın kişiye bulaştı. 300 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsü durdurmak için ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken bir son dakika açıklaması dünyaya umut verdi. Başkanı Trump, dünyanın beklediği haberi vererek corona virüs aşısının hazır olacağı tarihi açıkladı. İşte tüm detaylar...

    ABD'li Fox News kanalına konuşan Trump, covid-19 ile mücadeleye ve beklenen sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, programda corona virüs aşısı için de müjdeli haberi verdi. Peki corona virüs aşısı ne zaman hazır olacak? İşte tüm detaylar...

    Trump, ABD'nin salgınla mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğini ve alınan tedbirler kapsamında ekonomik olarak kapanan bazı eyaletlerde hayatın kademeli olarak yeniden normale döndürülebileceğini kaydetti.

    Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya cevap veren Trump, ülkede 80 ile 90 bin arasında insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti.

    Trump, konuşmasında rakamlara kıyasla çok iyi bir durumda olmadıklarını ancak diğer ülkelere göre de kötü sayılmayacaklarını savundu.

    Geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan açıklamada ölü sayısının 60 ile 65 bin arasında olacağı ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "O zaman 65 bin demiştim şimdi 80 ila 90 bin diyorum çünkü çok hızlı artabiliyor." şeklinde cevap verdi.

    AŞI NE ZAMAN HAZIR OLACAK?
    Virüs konusundaki aşı çalışmalarına da değinen Trump, gerekli aşı üzerinde sıkı bir çalışma yapıldığını ve ne zaman hazır olacağını açıkladı.

    Trump, "Yaptığımız sıkı takip sonucunda beklediğimiz aşının 2020 sonunda bulunacağını düşünüyoruz.

    Şu an elimizde modeller var ve ikmal hattı kuruyoruz." dedi.

    Trump'ın bu sözlerinin Beyaz Saray covid-19'la Mücadele Görev Gücü üyelerinin ifadeleriyle çelişmesi ise dikkati çekti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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