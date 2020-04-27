ÇİN Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüs salgının ortaya çıktığı Hubey vilayetinin merkezi Vuhan kentindeki tüm COVID-19 hastalarının taburcu olduğunu bildirdi. Komisyon Sözcüsü Mi Feng yaptığı açıklamada, koronavirüs hastasının bulunmadığı Vuhan'da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu söyledi. Virüsle mücadelede zafer ilan eden Çin, diğer ülkelere yardım politikası izlese de, Pekin yönetiminin hastalığın başlangıçta yayılması esnasında gelişmeleri gizlemeye çalışmasının bugün yaşanan felakete yol açtığı yorumları yapılıyor.





VERİLER DİKKAT ÇEKİYOR

11 milyonluk Vuhan uzun bir süre karantina altında kalmıştı. Aralık başında yayılan hastalığa karşı haftalarca adım atmamakla suçlanan dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in ABD, İspanya, İtalya, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerden daha az vaka sayısına sahip olması uzmanlara göre "inandırıcılıktan oldukça uzak." Pekin yönetiminin, dünyada birçok ekonominin daralmasına neden olan salgındaki rolü nedeniyle tazminat ödemesi gerektiği talepleri yükseliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere sadece 11 yeni vaka tespit edildi. Hiç can kaybı ise bildirilmedi. Yurt içi kaynaklı vakaların 5'i ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki Heylongciang, biri de Guangdong eyaletinde kaydedildi. Böylece Çin ana karasında toplam vaka sayısı 1.634'ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere 82.827'ye ulaştı. Ülkede bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 4.632 kişi hayatını kaybetti.





DÖRT KAT FAZLA OLABİLİR

Hong Kong Üniversitesi Kamu Sağlığı Bölümü tarafından hazırlanan ve saygın tıp dergisi Lancet tarafından yayınlanan araştırmaya göre, Çin'de koronavirüsten enfekte olan kişilerin sayısı açıklanandan dört kat daha fazla olabilir. Çalışmada, Çin'de 20 Şubat'a kadar salgının ilk dalgasında virüsün 232 binden fazla insana bulaşmış olabileceği belirtildi. Buna rağmen Çin, 20 Şubat tarihine kadar sadece 55 bin kişiye virüs bulaştığını açıklamıştı.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, salgının ortaya çıktığı Vuhan kentindeki laboratuvarlarda inceleme başlatılması ve Çin'den bu konuda işbirliğine gitmesi talebinde bulundu. Amerikan Fox News'e konuşan Graham, Çin'in ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en az 53 bin insandan ve bu süreçte işsiz kalan 26 milyon kişiden sorumlu olduğunu belirterek, Çin'in şimdiki tutumunu sergilemeye devam etmesi halinde, bu ülkeye yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti. Senatör Graham, Pekin hükümeti davranışlarını değiştirene ve müfettişlerle işbirliği yapana kadar; Çin'den seyahatlerin durdurulması, Çinli öğrencilere eğitim vizesi verilmemesi, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesinin yasaklanması ve Çinli şirketlerin ABD'de doğrudan yatırım yapmalarına engel olunması gibi yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.

KORONAVİRÜS DAVASI

ABD'de Çin'e karşı tepkiler giderek artıyor. Missouri eyaleti, salgınla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetine dava açmıştı. Çin'in eylemlerinin Missouri'de can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen Missouri Başsavcılığı'nın iddianamesinde, "Çin hükümeti, COVID-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı" ifadelerine yer verildi.

Buna karşın Çin, ABD merkezli suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Çin'in Londra Büyükelçiliğinde görev yapan Chen Wen, BBC'ye verdiği demeçte, "Soruşturma tamamen siyasi motivasyon taşıyor. Biz şu anda virüsle savaşıyoruz. Tüm çabalarımızı virüsle mücadeleye yoğunlaştırıyoruz. Neden soruşturmadan bahsediyorsunuz? Bu sadece dikkat dağıtmak değil kaynağı da başka yöne çevirmektir. Bu, siyasi motivasyonlu bir inisiyatif. Kimsenin iyiliğine değil" demişti.





YENİ DAVRANIŞ KURALLARI VE KISITLAMALARI YÜRÜRLÜKTE

AFP haber ajansının aktardığına göre Çin, koronavirüs konusunda yeni davranış kural ve kısıtlamalarını uygulamaya koydu. Buna göre, öksürürken ağız ve burnu kapatmamak ya da hasta olunmasına rağmen maske giymeyerek virüsün yayılmasına neden olabilecek kişilere davranış kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verilecek. Tasmasız köpek gezdirmek, yere çöp atma ve apartman dairesinden dışarıya çöp fırlatmak da cezaya tabi tutulacak.