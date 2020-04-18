Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.04.2020 17:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2020 17:15
    ABONE OL

    Son dakika: 'da Hafter'in kontrolündeki kenti merkezine doğru ilerliyor

    Son dakika haberi... 'da Birleşmiş Milletler () tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne () bağlı silahlı birlikler ’yi Hafter milislerinden geri almak için sabah başlattığı operasyonda kent merkezine yaklaştı.

    Hafter köşeye sıkıştı! Birlikler ilerliyor

    resmi sözcüsü Yarbay yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerine son bir çağrıda bulundu.

    Kununu, "Terhune'de paralı askerler ve savaş suçlusu Halife Hafter ile birlikte devlete karşı isyan ederek savaşanlara son çağrımızdır. Biz kente girmeden önce silahı bırakın ve teslim olun, artık vakit doldu. Sizi adil ve hızlı bir şekilde yargılayacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

    Muhammed Kununu geçen pazartesi UMH askeri birlikleri Sabrata şehrinde kontrolü sağlamadan önce son çağrıda bulunmuş ve kısa süre sonra şehrin düştüğü açıklanmıştı.

    Hükümet güçlerinin Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, , Hafter milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.

    Haberler Dünya Son dakika: Libya'da UMH askeri birlikleri Hafter'in kontrolündeki Terhune kenti merkezine doğru ilerliyor
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri