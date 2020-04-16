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    • 17.04.2020 00:03
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    Libya hükümet güçleri 'ye ait İHA düşürdüklerini duyurdu

    Birleşmiş Milletler () tarafından tanınan 'ne () bağlı güçler, 'ne () ait (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

    Libya hükümet güçleri BAE'ye ait İHA düşürdü

    'ne () bağlı güçler, 'ne () ait (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

    'un güneyindeki bölgesi komutanı Yusuf el-Emin, "Hükümet güçleri, Ayn Zara'da BAE'ye ait bir İHA düşürdü." ifadesini kullandı.

    UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecii de yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Trablus'un güneyinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

    UMH birliklerinin yeniden kontrolü sağladığı bölgelerde varlıklarını güçlendirdiğini ifade eden Mecii, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milislerinin daha önce bu bölgeleri kullanarak sivillerin hayatını tehdit ettiğini kaydetti.

    UMH'NİN ÜLKENİN BATISINDAKİ İLERLEYİŞİ
    UMH güçleri, 13 Nisan Pazartesi sabahı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizleyerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

    Başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadarki bölgede Sabrata ve Surman başta olmak üzere 7 belde ve bir şehri, Hafter milislerinden geri alan UMH, ülkenin batısındaki sahil şeridi boyunca kontrolü sağlamıştı.

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