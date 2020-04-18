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    • Dünya
    • 18.04.2020 19:17
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    • 18.04.2020 19:17
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    Son dakika: 'de flaş Kovid-19 teklifi: Test sayısı 3 katına çıkarılmalı

    Son dakika haberine göre, 'de bazı eyaletler, yeni tip le (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanırken uzmanlar, yapılan test sayısının 3 katına çıkarılmadan tedbirlerin gevşetilmemesini önerdi.

    ABD'de flaş Kovid-19 teklifi: 3 katına çıkarılmalı

    'de bazı eyaletler, yeni tip le (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanırken uzmanlar, yapılan test sayısının 3 katına çıkarılmadan tedbirlerin gevşetilmemesini önerdi.

    ABD medyasındaki haberlere göre, Harvard Üniversitesinden uzmanlar, ABD'de günlük Kovid-19 test sayısının 3 katına yani 500 bin ila 700 bine çıkarılmadan alınan önlemlerin kaldırılmamasını tavsiye etti.

    Salgın kapsamında getirilen kısıtlamaların ne zaman gevşetilebileceği tartışmalarının sürdüğü ABD'de, Başkan , önlemlerin en kısa sürede hafifletilmesini, iş yerlerinin açılmasını ve ekonominin canlanmasını istiyor.

    Bu kapsamda, bazı eyaletler, Kovid-19'la mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor.

    Ülkede günde ortalama 146 bin test yapılıyor, bugüne kadar yapılan test sayısı 3,5 milyonu geçti.

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