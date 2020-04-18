Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi altında tutulanların sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 1 milyon 527 bin 64'e ulaştı.

Tedavi edilen vakaların 1 milyon 470 bin 28'inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 57 bin 36 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

ABD'DE KORKUNÇ BİLANÇO

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.