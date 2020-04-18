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    • Dünya
    • 18.04.2020 17:07
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    • 18.04.2020 17:30
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    : 'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 arttı

    haberi... virüsün en çok etkilediği ülke olan 'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

    ABD saldına teslim oldu! Korkunç haber

    Dünyada yeni tip virüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi altında tutulanların sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu geçti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 1 milyon 527 bin 64'e ulaştı.

    Tedavi edilen vakaların 1 milyon 470 bin 28'inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 57 bin 36 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

    ABD'DE KORKUNÇ BİLANÇO
    'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 arttı
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