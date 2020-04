Çin'den çıkan Coronavirüs, insanlığın kabusu haline geldi. ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Salgında en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsten etkilenenlerin sayısı son 24 saatte 33 bin 862 artarak 678 bin 210'a ulaştı. Ülkede ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 6 bin 87 artarak 34 bin 641'e yükseldi çıktı. Virüsten en fazla etkilenen New York'ta yaşamını kaybedenlerin sayısının 16 bin 106 olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Coronavirüs salgınında suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu kesti. DSÖ, BM ve bazı ülkeler ise Trump'ın küresel bir salgının ortasında örgüte verdiği fonu kesmesini doğru bulmuyor.



ABD İSRAİL'İ UYARMIŞ

İsrail televizyonu, ABD istihbarat servislerinin İsrail ve NATO'yu Çin'deki Coronavirüs salgınıyla ilgili olarak Kasım'da uyardığını iddia etti. Ölümcül virüs 12 Aralık'ta Vuhan'da ortaya çıktı.







HARRY VE MARKLE YARDIM DAĞITIYOR

İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle 45 gün sonra ilk kez kameralara takıldı. Görüntülerde ikilinin ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttığı görüldü.







EN YAŞLI TÜRK VEFAT ETTİ

Türkiye'den 75 yıl önce ABD'ye giden 100 yaşındaki Safa Mediha Süleyman, Coronovirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Süleyman'ın cenazesinin 20 Nisan'da Türk mezarlığına defnedileceği bildirildi.