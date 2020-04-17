Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.04.2020 13:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2020 13:03
    ABONE OL

    Son dakika: Netanyahu'nun oğlu 'dan skandal virüs paylaşımı

    Son dakika haberi... Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu , yeni tip virüse (Kovid-19) rağmen babasına karşı düzelediği gösteriye tepki olarak, "Umarım bu nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur." dedi.

    Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım

    Sol blokta yer alan Meretz Partisi, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 'de, Netanyahu karşıtı düzenledi.

    Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protesto gösterisiyle ilgili Meretz lideri Nitzan Horowitz, Twitter hesabından "Yolsuzlukla savaş" mesajıyla birlikte alandan bir fotoğraf paylaştı.

    Netanyahu'nun oğlu Yair ise Horowitz'in iletisine yaptığı yorumda, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen gösteri düzenlenmesini kastederek, "Umarım bu protesto nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur." ifadesini kullandı.

    Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine oğul Netanyahu, skandal tweetini sildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


    Haberler Dünya Son dakika: Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan skandal koronavirüs paylaşımı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri