Koronavirüs salgını İsrail'de de hızla yayılıyor. Ülkeden son açıklanan rakamlara göre vaka sayısı 6 bin 92'ye, can kaybı üse 26'ya yükseldi. İsrail'de virüsün etkisi artarken, İsrail Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşine koronavirüs testi yapıldığı duyuruldu.

TESTLER POZİTİF ÇIKTI

Açıklamada 71 yaşındaki Sağlık Bakanı ve eşinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Koronavirüse yakalanan Litzman'ın görevini evden yürüteceği açıklandı.

NETANYAHU'YA HABER VERİLDİ

İsrail'de yaşanan bu son dakika gelişmesinden Başbakan Binyamin Netanyahu da haberdar edildi. Geçtiğimiz gün danışmanı Riva Paluch'ta koronavirüs tespit edilen Netanyahu ve bazı danışmanlar karantinaya alınmıştı.

"MESİH BİZİ KURTARACAK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün İsrail'de bir televizyon kanalına konuk olan Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, İsrail'de giderek yayılan koronavirüs salgınını durdurmak için alınan önlemlere ilişkin sorulan soruya "Mesih'in gelip bizi kurtarması için dua ediyoruz." demişti.

İsrail halkına sosyal mesafe ve kişisel temizlik konusunda da uyarılarda bulunan Litzman, "Dua ediyor ve Mesih'in Fısıh'tan (İsrailliler tarafından kutsal kabul edilen bir bayram) önce gelmesini umuyoruz. Çünkü bizim kurtuluşumuz." ifadelerini kullanmıştı.