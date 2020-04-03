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Son dakika: Başkanı koronavirüs karantinasında

Son dakika haberi... 'nda Kovid-19 çıkması üzerine, Netanyahu yeniden karantinaya girecek. Başbakanı'nın yanı sıra Başkanı ve Başkanı'nın da aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer karantina girmeye karar verdi.

  • Dünya
  • 03.04.2020 09:40
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.04.2020 09:47
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Mossad Başkanına korona şoku!

Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birçok üst düzey İsrailli yetkili, Yaakov Litzman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girecek.

Sağlık Bakanı Litzman ve eşinin dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması İsrail yönetiminden üst düzey isimlerin karantina kararı almasına sebep oldu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun çarşamba gününe kadar Batı Kudüs'teki Başbakanlık Konutunda kalacağı ve çalışmalarını buradan yürüteceği belirtildi.

Netanyahu'nun yanı sıra İsrail istihbarat servisi 'ın Başkanı , İsrail Başkanı Meir Ben Shabbat ve Sağlık Bakanlığından üst düzey bazı yetkililer de karantinaya gireceklerini duyurdu.

Danışmanı Rivka Paluch'ta Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle Netanyahu, salı günü karantinaya girmiş ancak İsrail Başbakanı'nın Kovid-19 testi negatif çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığından bu sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, Litzman ile eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

İsrail'de 6 bin 211 Kovid-19 vakası görülürken, 31 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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