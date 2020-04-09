Koronavirüs sebebiyle siyahi Amerikalıların diğer etnik kökenlerden gelen Amerikalılardan daha fazla oranda öldüğünü ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin siyahi Amerikalıları koronavirüse karşı benzersiz bir şekilde savunmasız hale getirecek durumları göz ardı etmesi öncül nedenler olarak gösteriliyor.

Trump yaptığı açıklamada, "Afrikalı Amerikalıların ülkemizin diğer vatandaşlarından çok daha büyük bir yüzdelik oranında etkilendiğine dair muazzam kanıtlar görüyoruz. Bu gerçek bir problem ve verilerde de apaçık ortada. Bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Zor ve korkunç bir durum. Ortada bir orantısızlık var ve Afrikalı Amerikalılar bu salgından çok fazla etkileniyor." dedi.





KRONİK HASTALIKLARI OLMASI ETKİLİ

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, Konut ve Kentsel Gelişim Sekreteri Ben Carson ve Cerrah General Jerome Adams, siyahi Amerikalıların sağlığının diğer Amerikalıların sağlığından daha kötü olduğunu açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüsten ölüm oranlarının siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek olduğunu söyledi.

Nüfusunun yüzde 30'unu siyahilerin oluşturduğu Chicago'nun Belediye Başkanı Lori Lightfood ise yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin yüzde 72'sinin Afrika kökenli Amerikalılar olduğunu kaydetmişti.





Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Doktor Anthony Fauci ise Afrikalı Amerikalıların hali hazırda sahip oldukları hastalıkların virüsün etkisini artırdığını kaydetti. Fauci, "Diyabet, hipertansiyon, obezite ve astım gibi hastalıkların azınlık grupları, özellikle de siyahi Amerikalıları daha çok etkilediğini hep biliyoruz. Ne yazık ki koronavirüsü kötüleştiren, kişilere solunum zorluğu ve yoğun bakım ihtiyacı yaşatan ve insanların ölümüne yol açanlar da bu hastalıklar. Bu komplikasyonların yaşanmasını engellemek için, Afrikalı Amerikalılara en iyi tedaviyi vermekten başka şu anda yapabileceğimiz bir şey yok." dedi.

Açıklamada, "Bununla ilgili çok endişeliyiz. Çok üzücü. Şu anda bu komplikasyonları önlemek için onlara mümkün olan en iyi bakımı vermek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.



TRUMP'IN HİZMETİNDEKİ SİYAHİ ÇALIŞANLAR MASKE TAKMIYOR

Trump yönetiminin, siyahi Amerikalılar için sağlık hizmetlerini geniş ölçüde iyileştirerek, virüs nedeniyle ölme risklerini azaltmak için yapabileceği bir çok şey var.



Beyaz Saray'da görevli işçilerinin, Başkan Trump'ın günlük koronavirüs basın toplantılarının çoğunun yapıldığı açıklama yapılan odayı temizlediği görülüyor. Tüm fotoğraflarda, çoğu siyahi işçilerin eldivenli, ancak önlük veya maske olmadan çalıştığı görülüyor.

