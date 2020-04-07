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Korona virüs Amerika'yı kırıp geçiriyor! Corona virüs ABD'de en çok siyahileri vuruyor

Amerika Birleşik Devletleri, corona virüsün yeni merkezlerinden biri haline geldi. 360 bini geçen vaka sayısı ve 10 bini aşkın ölümle corona virüs için ABD'li uzmanlar 'Henüz iyi günlerimiz' yorumlarında bulunuyorlar. Corona virüsün en çok siyahileri vurduğu belirlendi. Chicago kentinde corona virüs bağlantılı şu ana kadar 98 ölüm yaşandı. Ölenlerin yüzde 72'si Afrika kökenli Amerikalı siyahiler. Şikago'nun nüfusunun sadece yüzde 30'nu siyahiler oluşturmasına rağmen kentte görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarının yarısı onlardan çıkıyor.

07.04.2020 12:59 - Son Güncelleme: 07.04.2020 12:59
Korona virüs Amerika'yı kırıp geçiriyor! Corona virüs ABD'de en çok siyahileri vuruyor

ABD'nin Şikago kentinde sağlık yetkililerinin açıkladığı veriler, yeni tip corona virüsün (Covid-19) daha çok Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı mahalleleri vurduğunu ortaya koyuyor.

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Korona virüs Amerika'yı kırıp geçiriyor! Corona virüs ABD'de en çok siyahileri vuruyor

Şikago kentinin sadece yüzde 30'u siyahilerden oluşmasına rağmen, corona virüsü vakalarının yüzde 50'si onlardan çıkıyor. Sağlık görevlilerinin açıkladığı verilere göre, Şikago'da 5 Nisan'a kadar 4 bin 680 corona virüsü vakası görüldü. Bu vakaların bin 824'ünü siyahiler oluşturuyor. Vakaların 847'si beyaz, 478'i hispanik ve 126'sı da Asya kökenliler.

Korona virüs Amerika'yı kırıp geçiriyor! Corona virüs ABD'de en çok siyahileri vuruyor

Şikago'da 5 Nisan tarihine kadar yeni tip corona virüsten (Covid-19) 98 ölüm gerçekleşti. Söz konusu ölümlerin yüzde 72'sini ise siyahiler oluşturuyor.

Korona virüs Amerika'yı kırıp geçiriyor! Corona virüs ABD'de en çok siyahileri vuruyor

Şikago Kamu Sağlığı Başkanı Dr. Allison Arwady gazetecilere yaptığı açıklamada, normal şartlarda da, kentte beyazlar ile siyahilerin yaşam oranları karşılaştırıldığında, siyahilerin ortalama 8.8 yıl daha az yaşadıklarının görüldüğünü söyledi.

Korona virüs Amerika'yı kırıp geçiriyor! Corona virüs ABD'de en çok siyahileri vuruyor

Şikago Belediye Başkanı Lori Lightfoot corono virüsün siyahi toplumu özellikle vurduğunu itiraf etti. Lightfoot, sosyal mesafenin korunması için alışveriş merkezleri ve dükkanlarda denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Belediye Başkanı Lightfoot tekel bayilerinin önünde toplanmayı da yasaklayabileceklerini belirtti.

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