Haberler Galeri Dünya Korona virüs Amerika'yı kırıp geçiriyor! Corona virüs ABD'de en çok siyahileri vuruyor

Korona virüs Amerika'yı kırıp geçiriyor! Corona virüs ABD'de en çok siyahileri vuruyor

Amerika Birleşik Devletleri, corona virüsün yeni merkezlerinden biri haline geldi. 360 bini geçen vaka sayısı ve 10 bini aşkın ölümle corona virüs için ABD'li uzmanlar 'Henüz iyi günlerimiz' yorumlarında bulunuyorlar. Corona virüsün en çok siyahileri vurduğu belirlendi. Chicago kentinde corona virüs bağlantılı şu ana kadar 98 ölüm yaşandı. Ölenlerin yüzde 72'si Afrika kökenli Amerikalı siyahiler. Şikago'nun nüfusunun sadece yüzde 30'nu siyahiler oluşturmasına rağmen kentte görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarının yarısı onlardan çıkıyor.

07.04.2020 12:59 - Son Güncelleme: 07.04.2020 12:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





