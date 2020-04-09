Coronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, salgınla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Harvard Üniversitesi Profesörü Charles Lieber'in virüsü laboratuvar ortamında geliştirerek Çin'e sattığı iddiası yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Lieber'in virüsü ABD'de üretip Çin'de Wuhan Teknik Üniversitesi'ne gönderdiği ve yüklü miktarda para aldığı konuşuluyor. ABD Adalet Bakanlığı, iddiaları yalanladı. Lieber'in Çin hükümeti tarafından finanse edilen bir hibe programı hakkında yalan beyanlar verdiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.
Charles Lieber'in Coronavirüs salgını ile ilişkilendirildiği komplo teorileri internette yayıldı. Profesörün, virüsü Çin'e sattığı iddiaları ortaya atıldı.
Charles Lieber'in Coronavirüs salgını ile ilişkilendirildiği komplo teorileri internette yayıldı. Profesörün, virüsü Çin'e sattığı iddiaları ortaya atıldı.
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