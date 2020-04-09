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    • Dünya
    • 09.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs’ün ’de üretilip ’e satıldığı iddiası dünyada şok etkisi yarattı!

    Coronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, salgınla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 'in virüsü laboratuvar ortamında geliştirerek 'e sattığı iddiası yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

    Büyük satış!
    Coronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, salgınla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 'in virüsü laboratuvar ortamında geliştirerek 'e sattığı iddiası yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Lieber'in virüsü 'de üretip Çin'de Wuhan Teknik Üniversitesi'ne gönderdiği ve yüklü miktarda para aldığı konuşuluyor. ABD , iddiaları yalanladı. Lieber'in Çin hükümeti tarafından finanse edilen bir hibe programı hakkında yalan beyanlar verdiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.



    Charles Lieber'in Coronavirüs salgını ile ilişkilendirildiği komplo teorileri internette yayıldı. Profesörün, virüsü Çin'e sattığı iddiaları ortaya atıldı.



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    Haberler Dünya Coronavirüs’ün ABD’de üretilip Çin’e satıldığı iddiası dünyada şok etkisi yarattı!
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