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    • 09.04.2020 00:17
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    Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı!

    Son dakika haberine göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı!

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Vucic, oğlunun başkent Belgrad'daki Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nde gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

    Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    65 KİŞİ ÖLDÜ
    Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 2 bin 666'ya ulaşırken, 65 kişi yaşamını yitirdi.

    VUCIC ÖKÜSÜRK KRİZİNE GİRMİŞTİ
    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüsle ilgili bir basın toplantısı sırasında öksürük krizine girmişti.

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