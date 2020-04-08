Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Vucic, oğlunun başkent Belgrad'daki Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nde gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

65 KİŞİ ÖLDÜ

Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 2 bin 666'ya ulaşırken, 65 kişi yaşamını yitirdi.

VUCIC ÖKÜSÜRK KRİZİNE GİRMİŞTİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüsle ilgili bir basın toplantısı sırasında öksürük krizine girmişti.