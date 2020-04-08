Hastalarla tokalaşıp virüs kapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un durumu ağırlaştı. Yoğun bakımda oksijen tedavisine başlandı.





Corona'yı hafife alan İngiltere Başbakanı Johnson hastalandı. Nefes alamayınca yoğun bakıma kaldırıldı. Uzmanlar, 28 Şubat'ta Corona'lı hastalarla yaptığı şovu hatırlattı: El sıkışmaya devam edeceğim...





İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 7 aylık hamile nişanlısı Carrie Symonds'ın da Coronavirüs'e yakalandığı açıklandı.





Hastanede kuş uçurtulmuyor. Polis, 24 saat nöbet tutuyor.



BORIS ZAMANI!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Coronavirüs'e yakaladı. Durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alındı. Dünya liderleri destek mesajı yolladı...



Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. İngiltere, salgını umursamadı. Ülkede vaka ve ölümler arttı. Daha sonra önlem alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hastalığa yakalandı. Evinde kendisini karantina altına aldı. Başbakan'ın durumu ağırlaştı. Solunum zorluğu çeken ve 10 gündür ateşi düşmeyen Johnson, Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Bu gelişmeler üzerine İngiliz basını, Boris Johnson'ın hayatta kalma şansının yüzde 54 olduğunu yazdı. Dünya liderleri Johnson'a geçmiş olsun mesajı yolladı.







Boris Johnson'ın tedavisi için ABD'den uzman gönderen ABD Başkanı Donald Trump, "Başbakan Boris Johnson'a korona virüs ile mücadelesinde ülkemizin iyi dileklerini gönderiyoruz. " dedi.





Almanya Başbakanı Angela Merkel de İngiliz mevkidaşına geçmiş olsun mesajı gönderdi.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu zor dönemlerde Boris Johnson'un ailesine ve İngiltere halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Jonhson'un kısa sürede iyileşeceğine inandığını söyledi.



