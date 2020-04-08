AVRUPA'DA 150 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBEDECEK

Washington Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmada, Avrupa kıtasındaki 151 bin 680 kişinin yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği aktarıldı.

İtalya, Çin ve ABD'de gerçekleşen vaka ve ölü sayılarının yaşa, yoğun bakım ünitleri ve hastane yatak kapasitesi verilerine kullanan Washington Üniversitesi araştırmacıları, ülkeden ülkeye beklenen ölüm oranları modelledi.

İTALYA'DAKİ ÖLÜMLERİ ÜÇE KATLAYACAK

Buna göre İngiltere'de temmuz ayının sonuna kadar 66 bin 300 Covid-19 ölümü gerçekleşek. İngiltere, Avrupa'daki tüm ölümlerin neredeyse yarısının (yüzde 44) ve İtalya'daki ölümlerin (20.000) üç katına sahip olacak.

Araştırmaya göre yoğun bakım ve hastane yatak kapasitesine bağlı olarak, İspanya'da 19 bin, Fransa'da ise 15 bin ölümün temmuz ayına kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Bilim insanları, krizin üstesinden gelmek için İngiltere'nin nisan ayı ortasına kadar 100 bin yatağa daha sahip olması gerektiğini bildirdi.

Çalışmada, İngiltere'de 102 bin 794 corona virüs hastasının 17 Nisan'a kadar hastane yataklarına ihtiyacı olacağını öngörülüyor. İngiltere'deki hastanelerde şu anda 17 bin 765 yatak bulunuyor.

SADECE 744 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BOŞ DURUMDA

Diğer taraftan ise, bu hastaların 24 bin 544'ünün yoğun bakım hastası olacağı düşünülüyor. Ancak, İngiltere'de şu anda sadece 744 yoğun bakım ünitesi boş durumda.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da corona virüs nedeniyle hastaneye kaldığı ülkede şu anda 55 bin 252 vaka ve 6 bin 159 ölüm bildirildi.