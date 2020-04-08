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    • Dünya
    • 08.04.2020 16:25
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    • 08.04.2020 16:32
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    'den hakkında yeni senaryo! 'da en yüksek corona virüs ölümleri 'de olacak!

    ’de ortaya çıkan yeni tip ile ilgili her geçen gün yeni bir teori ortaya atılıyor. Dünya genelinde şu ana kadar 82 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs hakkında ’den çarpıcı bir araştırma geldi. araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmada, kıtasındaki 151 bin 680 kişinin yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği aktarıldı. Araştırmaya göre Avrupa’da en yüksek ölümlerin gerçekleştiği ülke olacak.

    ABD'den koronavirüs hakkında yeni senaryo!

    AVRUPA'DA 150 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBEDECEK
    araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmada, kıtasındaki 151 bin 680 kişinin yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği aktarıldı.

    , ve 'de gerçekleşen vaka ve ölü sayılarının yaşa, ünitleri ve hastane yatak kapasitesi verilerine kullanan Washington Üniversitesi araştırmacıları, ülkeden ülkeye beklenen ölüm oranları modelledi.

    İTALYA'DAKİ ÖLÜMLERİ ÜÇE KATLAYACAK
    Buna göre 'de temmuz ayının sonuna kadar 66 bin 300 Covid-19 ölümü gerçekleşek. İngiltere, Avrupa'daki tüm ölümlerin neredeyse yarısının (yüzde 44) ve İtalya'daki ölümlerin (20.000) üç katına sahip olacak.

    Araştırmaya göre yoğun bakım ve hastane yatak kapasitesine bağlı olarak, 'da 19 bin, 'da ise 15 bin ölümün temmuz ayına kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

    Bilim insanları, krizin üstesinden gelmek için İngiltere'nin nisan ayı ortasına kadar 100 bin yatağa daha sahip olması gerektiğini bildirdi.

    Çalışmada, İngiltere'de 102 bin 794 corona virüs hastasının 17 Nisan'a kadar hastane yataklarına ihtiyacı olacağını öngörülüyor. İngiltere'deki hastanelerde şu anda 17 bin 765 yatak bulunuyor.

    SADECE 744 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BOŞ DURUMDA
    Diğer taraftan ise, bu hastaların 24 bin 544'ünün yoğun bakım hastası olacağı düşünülüyor. Ancak, İngiltere'de şu anda sadece 744 yoğun bakım ünitesi boş durumda.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da corona virüs nedeniyle hastaneye kaldığı ülkede şu anda 55 bin 252 vaka ve 6 bin 159 ölüm bildirildi.

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